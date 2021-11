Zaračunavanje dodatnih stroškov nezakonito: za izpis potrdila, izdajanje QR- kod ...

Testiranje le za tiste brez simptomov

Posameznik sicer za testiranje potrebuje osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja. "Pri čakanju na odvzem brisa ves čas vzdržujte medosebno razdaljo vsaj 2 metra in nosite masko," pozivajo na ministrstvu.

Na zdravstvenem ministrstvu poudarjajo, da želijo s hitrim antigenskim testiranjem v čim večji meri odkriti vse okužene, ki nimajo značilnih znakov okužbe in bi lahko zato nevede širili okužbo na druge zdrave osebe v njihovi bližini. "Osnovni pogoj za udeležbo na testiranju je, da ste zdravi in brez znakov in simptomov akutne akutne okužbe dihal in prebavil," še sporočajo z ministrstva in ob tem vse pozivajo, da pozitivni rezultat hitrega testa preverijo še s PCR-testom.