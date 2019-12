Zaradi 11 evrov na vinjete čakali v dolgih vrstah

Nove vinjete so zelenorumene barve, cene pa ostajajo nespremenjene: letna vinjeta še vedno stane 55 evrov za enosledna vozila, za osebna vozila 110 evrov in za kombije 220 evrov.

Zaradi 11 evrov bonusa, ki ga je v ponedeljek eden od trgovcev namenil 4000 kupcem slovenske letne vinjete za leto 2020 in ki ga lahko porabijo le v tej trgovini, so bili mnogi pripravljeni čakati v dolgih vrstah.

Enake bodo ostale tudi vrste in ročnosti vinjet, ravno tako tudi cestninski razredi, v katere se uvrščajo vinjetna vozila. Na Darsu voznikom svetujejo, naj vinjete kupijo pri pooblaščenih prodajalcih. Rožnate letne vinjete sicer ostajajo v veljavi do konca januarja 2020.

Letos prodali za 6,5 milijona več kot leta 2018

Decembra sicer Slovenci ne kupimo veliko letnih vinjet. Dars je sporočil, da so jih lani prodali manj kot petino. "V decembru lani smo prodali 155.847 letnih vinjet ali 18 odstotkov vseh prodanih letnih vinjet z letnico 2019 za osebna vozila," so sporočili z Darsa.

Največ letnih vinjet sicer uporabniki kupijo v drugi polovici januarja in prvi polovici februarja, največ tedenskih in mesečnih pa v poletni turistični sezoni, od junija do vključno septembra.