Zaradi 12.000 evrov dragega ogrevanja hrastniškemu bazenu grozi zaprtje

"Prepričan sem, da so te pogodbe škodljive, vsaj ko pride do situacije, v kakršni smo danes. Mislim, da bi v takih primerih moralo biti dovoljeno, da se pogodba prekine," pravi Funkl.

Hrastnik ima eno najvišjih cen za daljinsko ogrevanje v državi. Na vprašanje, zakaj imajo na bazenu tako visoko ceno za ogrevanje, če je cena plina 50 evrov na megavatno uro, kar je manj kot pred vojno, je Funkl odgovoril, da je to vprašanje za Petrol, in dodal, da je to pogodbo podpisal njegov predhodnik.

"Če ima država željo ohraniti takšno infrastrukturo in otrokom omogočiti, da se naučijo plavati, bi bilo prav, da sofinancira cene kart za šolske otroke in tudi da regulira cene daljinskega ogrevanja za športne objekte," je povedal župan občine Hrastnik Marko Funkl .

Za okoli dve stopinji so že znižali temperaturo vode v bazenu. "To je zalogaj, ki se ga bomo morali lotiti, a brez da nam prideta nasproti Petrol in ministrstvo, si ne predstavljam, kako bomo mi ali občina to zmogli," je dejal direktor kulturno rekreacijskega centra v Hrastniku Miha Mirt. Do konca meseca pričakujejo morebitne rešitve oziroma predloge Petrola.

Ali se s podobnimi problemi ukvarjajo tudi ostala kopališča po državi? V ljubljanskem notranjem kopališču bazena ne bodo zapirali, saj je razliko prevzela občina.

"V drugi polovici leta 2022 je cena elektrike poskočila za 550 odstotkov, ogrevanje s plinom za 450 odstotkov. Še najmanj se je podražil plin: za 50 odstotkov. Vso to razliko je pokrila Mestna občina Ljubljana," je pojasnila Tatjana Polajnar iz Zavoda šport Ljubljana.

Da se približuje lepše vreme, veseli vse upravljavce bazenov, a hkrati se zavedajo, da bo prišla tudi prihodnja zima.