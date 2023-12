Zaradi avgustovske ujme letos petkrat več kosovnih odpadkov kot lani

Daleč največjo rast – skoraj petkratno – so zaznali pri kosovnih odpadkih, kar je bila po navedbah urada v največji meri posledica obsežnih poplav na začetku avgusta. Ti odpadki so predstavljali skoraj 17 odstotkov vseh ločeno zbranih komunalnih odpadkov, medtem ko je njihov delež v enakem obdobju lani znašal štiri odstotke. Večji delež so med ločeno zbranimi komunalnimi odpadki obsegali le še biorazgradljivi odpadki (skoraj četrtino) ter papir in karton (skoraj petino). Skupno je bilo ločeno zbranih 78 odstotkov komunalnih odpadkov.