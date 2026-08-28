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Slovenija

Zaradi Blejskega strateškega foruma občasne prometne zapore

Bled, 28. 08. 2026 14.35 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
L.M.
Gneča na avtocesti

Na Bledu bo v ponedeljek in torek potekal 21. Blejski strateški forum, ki se ga bo udeležilo večje število visokih predstavnikov tujih držav. Zaradi prihodov in odhodov varovanih oseb lahko med 30. avgustom in 1. septembrom vozniki ponekod pričakujejo kratkotrajne prometne zapore in povečan promet policijskih spremstev.

Na Bledu bo 31. avgusta in 1. septembra potekal 21. Blejski strateški forum, na katerem bodo med drugim sodelovali številni visoki predstavniki tujih držav. Med udeleženci bodo tudi varovane osebe, zato policija opozarja na občasne prometne ovire v dneh pred forumom in med njegovim potekom.

Poseben prometni režim sicer ni predviden, bodo pa policisti na posameznih mestih urejali promet. Občasno bodo vzpostavljene tudi kratkotrajne mobilne zapore.

Zaradi številnih varovanih kolon s policijskim spremstvom bo povečan promet predvsem na relacijah proti Bledu ob prihodih in odhodih udeležencev z Bleda. Policija zato vse udeležence v prometu poziva, naj upoštevajo navodila policistov ter svetlobne in zvočne opozorilne znake vozil iz spremstva.

Policijsko spremstvo
Policijsko spremstvo
FOTO: Shutterstock

Kako ravnati ob varovani koloni?

Policijska vozila, ki spremljajo varovane kolone, so označena z rdečimi in modrimi svetilkami. Vozniki se morajo ob srečanju s takšnimi vozili ustaviti in se umakniti z vozišča ter varovani koloni omogočiti neoviran prehod.

Na cestah v naselju in zunaj njega se morajo ustaviti zunaj vozišča, na avtocesti pa se morajo pomakniti na skrajni desni rob desnega prometnega pasu. Z vožnjo lahko nadaljujejo, ko mimo zapelje zadnje policijsko vozilo, označeno z rdeče-modro svetilko.

Voznikom je prepovedano vozila v spremstvu prehitevati ali se varovani koloni priključiti. Ob zastoju morajo vzpostaviti tudi reševalni pas in omogočiti prehod vozilom za spremstvo.

Blejski strateški forum Bled promet policijsko spremstvo zapore

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