Zaradi Blejskega strateškega foruma občasne prometne zapore

Na Bledu bo 31. avgusta in 1. septembra potekal 21. Blejski strateški forum, na katerem bodo med drugim sodelovali številni visoki predstavniki tujih držav. Med udeleženci bodo tudi varovane osebe, zato policija opozarja na občasne prometne ovire v dneh pred forumom in med njegovim potekom.

Poseben prometni režim sicer ni predviden, bodo pa policisti na posameznih mestih urejali promet. Občasno bodo vzpostavljene tudi kratkotrajne mobilne zapore.

Zaradi številnih varovanih kolon s policijskim spremstvom bo povečan promet predvsem na relacijah proti Bledu ob prihodih in odhodih udeležencev z Bleda. Policija zato vse udeležence v prometu poziva, naj upoštevajo navodila policistov ter svetlobne in zvočne opozorilne znake vozil iz spremstva.