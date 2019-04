Zaradi bolezni, povezanih z delom, na dan umre 6500 delavcev

Med 2,78 milijona smrti letno je 2,4 milijona takšnih, ki so posledica z delom povezanih bolezni, še dodatnih 374 milijonov delavcev pa je obolelih oziroma poškodovanih zaradi delovnih nesreč, ugotavlja ILO. Na dan tako zaradi delovnih nesreč umre okoli 1000 ljudi, še 6500 pa jih umre zaradi bolezni, povezanih z delom. To kaže na povečanje števila umrlih delavcev z 2,33 milijona v letu 2014 na 2,78 milijona v letu 2017, so opomnili v organizaciji.

Pred svetovnim dnevom varnosti in zdravja pri delu, ki ga obeležujemo danes, je Svetovna organizacija dela (ILO) objavila poročilo o izzivih zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu skozi čas in danes. Prav tako je podala tudi nekaj statističnih podatkov o smrtnosti zaradi delovnih nesreč ali bolezni, povezanih z delom.

Številke sicer prikazujejo ekonomsko škodo zaradi izgubljenih delovnih dni, ki na svetovni ravni predstavljajo štiri odstotke BDP, v nekaterih državah pa celo šest odstotkov BDP ali več. Ne prikazujejo pa tudi trpljenja ljudi zaradi z delom povezanih bolezni. To je po mnenju ILO vredno obžalovanja zlasti zaradi dejstva, da so raziskave v preteklem stoletju večkrat dokazale, da bi se jih dalo preprečiti.

Gre predvsem za psihosocialna tveganja, stres na delovnem mestu in druge bolezni, ki so med delavci v vseh delih sveta v porastu. V ILO so poudarili, da je treba takšne izzive nasloviti z učinkovitimi preventivnimi strategijami. Ena takšnih je globalna strategija ILO o varnosti in zdravju pri delu iz leta 2003. Ne glede na dejavnost ILO pa pomemben del odgovornosti za zagotavljanje varnega in zdravega delovnega okolja ostaja tudi na vladah, delodajalcih in delavcih.

Kot so še dodali, nesreče na delovnem mestu in z delom povezane bolezni močno vplivajo na posameznike in njihove družine, ne le z ekonomskega vidika, ampak tudi v smislu njihovega fizičnega in duševnega počutja. Seveda pa vplivajo tudi na produktivnost v podjetjih in na morebitne motnje v proizvodnih procesih, slabijo konkurenčnost podjetij in vplivajo na gospodarstvo nasploh.