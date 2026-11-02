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Slovenija

Zaradi burje oranžni alarm, predor Kastelec zaprt

Ljubljana, 02. 11. 2026 09.04 pred 39 minutami 1 min branja 2

Avtor:
V.L.
Oranžno opozorilo

Vse do torka bo na Primorskem na izpostavljenih mestih burja v sunkih lahko presegala hitrost 100 km/h. Arso je za ta del države izdal oranžno opozorilo. Burja povzroča težave na primorski avtocesti, zato je odsek med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani zaprt.

Kot še piše prometno-informacijski center, je promet preusmerjen na vzporedno regionalno cesto. Na vipavski hitri cesti je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami, 2. stopnja. Na regionalnih cestah v vipavski dolini se omejitve ves čas spreminjajo, voznike opozarjajo, da veljajo omejitve, navedene na signalizaciji ob vozišču.

Oranžno opozorilo
Oranžno opozorilo
FOTO: Arso

Arso je za jugozahod zaradi burje ozdal oranžno opozorilo. Do torka bo na Primorskem na izpostavljenih mestih burja v sunkih lahko presegala hitrost 100 km/h.

Na Primorskem bo sicer danes nekaj sonca. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 10, na Primorskem do 15 stopinj Celzija, so zapisali na Arso. 

Jutri bo precej oblačno, predvsem na jugovzhodu bo občasno rahlo deževalo. Na Primorskem bo sprva še pihala zmerna do močna burja, ki bo čez dan nekoliko oslabela. Tudi drugod bo vetrovno. Jutranje temperature bodo od 1 do 7, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne od 6 do 9, na Primorskem od 11 do 15 stopinj Celzija. 

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KOMENTARJI2

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robica03
02. 11. 2026 09.46
Na hitri cesti H4 postavljajo protiveterne ograje, pa je vseeno omejen promet na drugo stopnjo.
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Wolfman
02. 11. 2026 09.14
Pazite na čivave?
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