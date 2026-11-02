Zaradi burje oranžni alarm, predor Kastelec zaprt

Kot še piše prometno-informacijski center, je promet preusmerjen na vzporedno regionalno cesto. Na vipavski hitri cesti je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami, 2. stopnja. Na regionalnih cestah v vipavski dolini se omejitve ves čas spreminjajo, voznike opozarjajo, da veljajo omejitve, navedene na signalizaciji ob vozišču.

Arso je za jugozahod zaradi burje ozdal oranžno opozorilo. Do torka bo na Primorskem na izpostavljenih mestih burja v sunkih lahko presegala hitrost 100 km/h.

Na Primorskem bo sicer danes nekaj sonca. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 10, na Primorskem do 15 stopinj Celzija, so zapisali na Arso.

Jutri bo precej oblačno, predvsem na jugovzhodu bo občasno rahlo deževalo. Na Primorskem bo sprva še pihala zmerna do močna burja, ki bo čez dan nekoliko oslabela. Tudi drugod bo vetrovno. Jutranje temperature bodo od 1 do 7, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne od 6 do 9, na Primorskem od 11 do 15 stopinj Celzija.