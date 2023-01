Zaradi burje zaprta primorska avtocesta pri predoru Kastelec proti Ljubljani

Na vipavski hitri cesti je medtem prav tako zaradi burje med priključkom Selo in razcepom Nanos v veljavi prepoved za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton.

Pokvarjena vozila pa ovirajo promet na štajerski avtocesti pred Dramljami proti Ljubljani in na primorski avtocesti med Nanosom in Senožečami proti Kopru, so še sporočili.

Več lokalnih cest je zaprtih zaradi odstranjevanja snega in podrtega drevja.