Zaradi burje zaprta predor in uvoz Kastelec

Agencija RS za okolje je zaradi močnih sunkov burje, ki bi lahko ponekod presegali hitrost 100 kilometrov na uro, za Primorsko izdala oranžno opozorilo. V zadnji uri so po informacijah Prometno-informacijskega centra najmočnejši sunek burje izmerili na regionalni cesti R2-444 Razdrto–Nova Gorica v Mančah, kjer je sunek dosegel 96 kilometrov na uro.

Center opozarja na burjo 2. stopnje, zaradi česar je na vipavski hitri cesti med Nanosom in Selom promet prepovedan za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami.

"Zaradi burje se na regionalni cesti Razdrto–Ajdovščina–Selo–Ajševica razmere ves čas spreminjajo, zato voznike opozarjamo, naj upoštevajo trenutno signalizacijo na vozišču," so opozorili.

Prav tako je na primorski avtocesti zaradi burje zaprt predor Kastelec proti Ljubljani. Obvoz je možen po regionalni cesti Kastelec–Kozina. Zaprt je tudi uvoz Kastelec proti Ljubljani.

Na hrvaški strani pa je zaradi zimskih razmer promet prepovedan za priklopnike in polpriklopnike preko mejnih prehodov Petrina in Babno Polje.