Zaradi burje zaprta predor in uvoz Kastelec

Agencija RS za okolje je zaradi močnih sunkov burje, ki bi lahko ponekod presegali hitrost 100 kilometrov na uro, za Primorsko izdala oranžno opozorilo. V zadnji uri so po informacijah Prometno-informacijskega centra najmočnejši sunek burje izmerili na regionalni cesti R2-444 Razdrto–Nova Gorica v Mančah, kjer je sunek dosegel 96 kilometrov na uro.
Center opozarja na burjo 2. stopnje, zaradi česar je na vipavski hitri cesti med Nanosom in Selom promet prepovedan za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami.
"Zaradi burje se na regionalni cesti Razdrto–Ajdovščina–Selo–Ajševica razmere ves čas spreminjajo, zato voznike opozarjamo, naj upoštevajo trenutno signalizacijo na vozišču," so opozorili.
Prav tako je na primorski avtocesti zaradi burje zaprt predor Kastelec proti Ljubljani. Obvoz je možen po regionalni cesti Kastelec–Kozina. Zaprt je tudi uvoz Kastelec proti Ljubljani.
Na hrvaški strani pa je zaradi zimskih razmer promet prepovedan za priklopnike in polpriklopnike preko mejnih prehodov Petrina in Babno Polje.
Kakšna je snežna napoved za naše kraje?
Kot pojasnjuje portal Meteoinfo Slovenija, se na obrobju ciklona s središčem nad Tirenskim morjem na skrajnem jugu in vzhodu pojavljajo rahle padavine, ki se bodo v naslednjih urah nekoliko okrepile ter razširile proti osrednjim in severnim krajem.
Od severovzhoda doteka k nam mrzel zrak, zato bo tudi po nižinah rahlo snežilo. Jugovzhodno Slovenijo je sicer že zajelo rahlo sneženje, ki se bo nadaljevalo tudi čez dan in v prvem delu noči na nedeljo. Snežinke bodo v naslednjih urah začele naletavati tudi v vzhodni in ponekod v osrednji Sloveniji.
V vzhodni polovici Slovenije lahko do sredine noči na nedeljo, ko bo sneženje ponehalo, zapade do pet, po gričevjih pa okoli 10 centimetrov suhega snega. Največ snega je pričakovati v Beli krajini in na kočevsko-ribniškem območju, kjer lahko zapade okoli 20 centimetrov snega. Severovzhodni veter lahko v teh krajih gradi manjše snežne zamete.
Temperature se čez dan ne bodo bistveno spreminjale, napovedujejo. V večjem delu Slovenije bodo tako temperature ostale nekoliko nad ničlo, nad približno 400 do 500 metrov pa se bodo ves dan gibale kakšno stopinjo ali dve pod ničlo.
