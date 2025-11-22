Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Zaradi burje zaprta predor in uvoz Kastelec

Kozina, 22. 11. 2025 09.15 | Posodobljeno pred 12 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.P.
Komentarji
5

Na primorski avtocesti je zaradi burje zaprt predor Kastelec proti Ljubljani. Zaprt je tudi uvoz Kastelec proti Ljubljani. Kot sporoča Prometno-informacijski center, je obvoz možen po regionalni cesti Kastelec–Kozina. Za Primorsko je sicer zaradi močnih sunkov vetra do večera razglašeno oranžno vremensko opozorilo. Kakšna pa je snežna napoved za Slovenijo? Večje količine lahko pričakujejo predvsem v Beli krajini in na kočevsko-ribniškem območju.

Agencija RS za okolje je zaradi močnih sunkov burje, ki bi lahko ponekod presegali hitrost 100 kilometrov na uro, za Primorsko izdala oranžno opozorilo. V zadnji uri so po informacijah Prometno-informacijskega centra najmočnejši sunek burje izmerili na regionalni cesti R2-444 Razdrto–Nova Gorica v Mančah, kjer je sunek dosegel 96 kilometrov na uro.

Burja
Burja FOTO: Shutterstock

Center opozarja na burjo 2. stopnje, zaradi česar je na vipavski hitri cesti med Nanosom in Selom promet prepovedan za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami.

"Zaradi burje se na regionalni cesti Razdrto–Ajdovščina–Selo–Ajševica razmere ves čas spreminjajo, zato voznike opozarjamo, naj upoštevajo trenutno signalizacijo na vozišču," so opozorili.

Prav tako je na primorski avtocesti zaradi burje zaprt predor Kastelec proti Ljubljani. Obvoz je možen po regionalni cesti Kastelec–Kozina. Zaprt je tudi uvoz Kastelec proti Ljubljani.

Na hrvaški strani pa je zaradi zimskih razmer promet prepovedan za priklopnike in polpriklopnike preko mejnih prehodov Petrina in Babno Polje.

Kakšna je snežna napoved za naše kraje?

Kot pojasnjuje portal Meteoinfo Slovenija, se na obrobju ciklona s središčem nad Tirenskim morjem na skrajnem jugu in vzhodu pojavljajo rahle padavine, ki se bodo v naslednjih urah nekoliko okrepile ter razširile proti osrednjim in severnim krajem.

Prognoza snega
Prognoza snega FOTO: Meteoinfo Slovenija

Od severovzhoda doteka k nam mrzel zrak, zato bo tudi po nižinah rahlo snežilo. Jugovzhodno Slovenijo je sicer že zajelo rahlo sneženje, ki se bo nadaljevalo tudi čez dan in v prvem delu noči na nedeljo. Snežinke bodo v naslednjih urah začele naletavati tudi v vzhodni in ponekod v osrednji Sloveniji.

V vzhodni polovici Slovenije lahko do sredine noči na nedeljo, ko bo sneženje ponehalo, zapade do pet, po gričevjih pa okoli 10 centimetrov suhega snega. Največ snega je pričakovati v Beli krajini in na kočevsko-ribniškem območju, kjer lahko zapade okoli 20 centimetrov snega. Severovzhodni veter lahko v teh krajih gradi manjše snežne zamete.

Temperature se čez dan ne bodo bistveno spreminjale, napovedujejo. V večjem delu Slovenije bodo tako temperature ostale nekoliko nad ničlo, nad približno 400 do 500 metrov pa se bodo ves dan gibale kakšno stopinjo ali dve pod ničlo.

burja oranžno opozorilo vreme kastelec
Naslednji članek

Volilni molk pred nedeljskim referendumom

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kladivo
22. 11. 2025 09.48
Saj mora drgac se bi zadusili zakaj pa so venrilatorji problem je ko prevec piha in ni varno v 4 km predoru ki je kot dimnik v taksnem primeru se je ze zgodilo
ODGOVORI
0 0
ptuj.si
22. 11. 2025 09.46
450 tablet in do 3 dni.
ODGOVORI
0 0
ptuj.si
22. 11. 2025 09.41
+0
V predoru tudi piha?
ODGOVORI
1 1
Prelepa Soča
22. 11. 2025 09.44
+0
Vedno najbolj, fizika.
ODGOVORI
1 1
stoinena
22. 11. 2025 09.39
+1
konstantno.
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363