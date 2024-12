Zaradi burje zaprta primorska avtocesta med priključkoma Kastelec in Kozina

Obvoz je možen po vzporedni regionalni cesti med obema priključkoma. Na cesti Col - Črni Vrh - Godovič, zaradi snežnih razmer velja prepoved za priklopnike in polpriklopnike. Cesta čez prelaz Vršič pa je prevozna samo za osebna vozila z verigami.

Na vipavski hitri cesti je med Nanosom in Selom zaradi burje prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton.

Omejitev za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton v času božično-novoletnih praznikov, velja dnevno med 8. in 22. uro danes, v nedeljo ter prihodnjo sredo in četrtek.

Kakšno vreme nas čaka v naslednjih dneh?

Ponoči in jutri zjutraj bo večinoma jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj možna megla. Burja bo ponoči postopno oslabela. Najnižje jutranje temperature bodo od - 10 do -3, v prevetrenih delih Primorske okoli 5 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 14 stopinj Celzija. Do danes zvečer bodo sunki burje ponekod na Primorskem lahko presegali hitrost 100 km/h.

V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo precej jasno vreme. Po kotlinah bo zjutraj in dopoldne verjetno nekaj megle. Na Primorskem bo v soboto še pihala šibka burja. V višjih legah bo precej toplo.

Nad večjim delom Evrope je obsežen anticiklon. Vremenske motnje potujejo zgolj po severu Evrope, ciklon pa se zadržuje tudi na Grčijo. K nam od vzhoda še naprej doteka suh in v nižjih plasteh tudi vse toplejši zrak. Ponoči bo večinoma jasno. Ob Jadranu bo še pihala zmerna do močna burja. V petek bo sončno. Zjutraj bo ponekod po kotlinah lahko nekaj megle. Burja ob Jadranu bo oslabela.