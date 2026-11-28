Medtem je na vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Selo prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami.

V zadnji uri je bila najvišja izmerjena hitrost v Podnanosu, in sicer 107 kilometrov na uro, navaja Promet.si.

Na regionalnih cestah se omejitve ves čas spreminjajo, voznike opozarjajo, da veljajo omejitve, navedene na signalizaciji ob vozišču.