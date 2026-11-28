Medtem je na vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Selo prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami.
V zadnji uri je bila najvišja izmerjena hitrost v Podnanosu, in sicer 107 kilometrov na uro, navaja Promet.si.
Na regionalnih cestah se omejitve ves čas spreminjajo, voznike opozarjajo, da veljajo omejitve, navedene na signalizaciji ob vozišču.
Zaradi zimskih razmer velja tudi prepoved za priklopnike in polpriklopnike na hrvaški strani prehodov Babno Polje in Petrina. Na cesti čez prelaz Vršič so obvezne verige.
Cesti Planina–Unec in Planina–Laze sta zaprti zaradi poplavljenih cestišč.
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