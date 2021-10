Zaradi burje zaprta primorska avtocesta med priključkoma Črni Kal in Kozina

Zaprta je primorska avtocesta med priključkoma Črni Kal in Kozina proti Ljubljani. Za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami je zaprta tudi vipavska hitra cesta med Nanosom in Ajdovščino.

Močan veter drevesa podiral že v petek

Močan veter je preglavice predvsem na Primorskem, Notranjskem in Dolenjskem povzročal že v petek. Tako je v občinah Velenje, Vransko, Koper, Piran, Logatec, Ajdovščina, Vipava, Mirna, Novo mesto, Trebnje, Komen, Pivka, Sežana in Slovenj Gradec podiral drevesa. Eno drevo je padlo tudi na daljnovod, eno pa se je podrlo na komunikacijski vod. V Slovenj Gradcu pa je veter odkril streho objekta, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.

V jutranjih urah so na primorski avtocesti delavci DARS-a zaradi burje zaprli predor Kastelec, v Vipavski dolini pa so zaradi burje veljale omejitve prometa predvsem za kamp prikolice, vozila s ponjavami in hladilnike.