'Zaradi Cankarja se naša književnost lahko primerja z evropsko in svetovno'

Na predvečer 100. obletnice smrtiIvana Cankarja je v Cankarjevem domu na Vrhniki potekala osrednja državna proslava, ki so jo pripravili ob sklepu Cankarjevega leta. Slavnostni govornik je bil predsednik republikeBorut Pahor. To je bila ena od številnih prireditev, ki so letos zaznamovale pisateljevo obletnico, med zadnjimi pa bo torkov mednarodni simpozij.

Pahor: Le kaj bi Cankar danes napisal o meni?

"Lansko leto je bilo razglašeno za leto reformacije, oziroma Trubarjevo leto. Letošnje pa je posvečeno Ivanu Cankarju. Dvema velikanoma in genijema slovenstva,"je svoj slavnostni nagovor začel Pahor, ki je ocenil, da soštevilne prireditve ob 100-letnici pisateljeve smrti močno okrepile slovensko pripadnost, samozavedanje in samozavest. "Stremljenje k samozavesti Slovencev je bilo nenazadnje Cankarjevo življenjsko poslanstvo,zato bi bil spričo tega presrečen in ponosen,"je dejal Pahor, ki je Ivan Cankarja označil za največjega slovenskega pisatelja.

"Ivan Cankar je razvil slovensko pripovedništvo do najvišje umetniške vrednosti, slovenska dramatika pa se z njim lahko primerja z evropsko in svetovno,"je poudaril Pahor.

Cankar je seveda opisoval družbo svojega časa, je nadaljeval predsednik: "Neusmiljeno je bičal njeno moralo, pohlep in hinavščine vseh vrst.A po svoje je to tudi družba našega časa. Danes glede vsega tega Cankar ne bi bil brez dela. Do oblasti je bil neprizanesljiv. Le kaj bi, si mislim, danes napisal o meni?"

Pahor je poudaril še, da – čeprav so Cankarjeve zgodbe žalostne – pisatelj ni bil pesimist. "Cankar je sebe imel za optimista in je verjel, da prikazovanje slabosti vodi do njihovega odpravljanja. Razložil je, da pač izpoveduje svoj optimizem v satiriki, tragiki in paradoksu,"je dejal Pahor in poslušalce pozval: "Bodimo kritični, vendar optimistični."

Z dramskimi nastopi so se Cankarju poklonili Souček, Valič in Juhova

Izhodiščna misel umetniškega programa proslave, katerega avtorja sta Marko Naberšnik in Dušan Moravec, je izhajala iz pripovedke Kurent, ki jo je Cankar napisal leta 1909: O domovina, ko te je Bog ustvaril, te je blagoslovil z obema rokama (...) Skopo je meril lepoto, ko jo je trosil po zemlji od vzhoda do zahoda; šel je mimo silnih pokrajin, pa se ni ozrl nanje (...) Nazadnje mu je ostalo polno perišče lepote; razsul jo je na vse štiri strani, od štajerskih goric do strme tržaške obale ter od Triglava do Gorjancev in je rekel: 'Veseli ljudje bodo živeli tod; pesem bo njih jezik in njih pesem bo vriskanje! Vesela domovina, pozdravljena iz veselega srca!'.

Na proslavi so odmevale Cankarjeve besede in misli, ki ga razkrivajo kot tenkočutnega ustvarjalca, ki v pismih razkrije dobroto in zdrav cinizem. Z dramskimi nastopi so Cankarjeva dela predstavili igralci Polona Juh,Jurij Souček in Iztok Valič.

Cankarjeve besede je zaokrožila Slovenska suitaAlda Kumarja v izvedbi Orkestra Simfonika Vrhnika pod vodstvom Marka Fabianija.