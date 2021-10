Zaradi covida hospitaliziran pettedenski novorojenček, rastejo tudi RSV okužbe

Na današnji dan je bilo zaradi okužb hospitaliziranih 20 otrok, "kar 16 otrok z okužbo dihal, med njimi je bila v devetih primerih dokazana RSV okužba. Trije otroci so imeli RSV pljučnico in so potrebovali dodaten kisik, dva od njih še dodatek antibiotika za zdravljenje bakterijske superinfekcije," je stanje na pediatrični kliniki opisala Mojca Rožič, vodja dejavnosti za otroke na infekcijski kliniki. Od devetih otrok z akutnim bronhiolitisom je bila okužba z RSV dokazana pri šestih bolnikih, štirje so potrebovali dodatek kisika. Štirje od teh šestih otrok so mlajši od šest mesecev, njihovo zdravljenje pa je dolgotrajno in močno otežuje delo zdravstvenega osebja, dodaja pediatrinja.

Zato stroka opozarja starše otok, ki so mlajši od enega leta in imajo sorojence, ki obiskujejo vrtce, da vrtčevski otroci ostanejo doma. Obstaja namreč velika možnost, da sorojenec prenese virus na mlajšega sorojenca, ki okužbo težje prenese, še posebej če gre za nedonošenčka.