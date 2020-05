Zaradi del bo do konca junija zaprta Dalmatinova ulica v Ljubljani

Zaradi rekonstrukcije križišča Tavčarjeve, Dalmatinove in Komenskega ulice bo od danes do predvidoma 30. junija veljala popolna zapora na koncu Dalmatinove ulice. Začenja se namreč 1,32 milijona evrov vredna prenova Tavčarjeve ulice in Miklošičevega parka. Dela bosta opravili podjetji PZG in VOC Celje.

Kot so pojasnili na Mestni občini Ljubljana, bo dostop do parkirišča Sanatorij Emona možen, sicer pa bo za vozila urejen obvoz bo po Slovenski cesti, Trgu OF in Resljevi cesti. icon-expand Zaradi zapore bodo po spremenjeni trasi vozili tudi ljubljanski mestni avtobusi na linijah 5, 13 in 20. Avtobusi na progi 5 bodo imeli obvoz po Slovenski cesti, Trgu Osvobodilne fronte, Masarykovi, Njegoševi in Trubarjevi cesti. Obvoz avtobusov na progah 13 in 20 bo potekal po Slovenski, Zoisovi, Karlovški cesti, skozi predor pod Gradom, od koder bodo zavili na Poljansko cesto in na svojo običajno traso.