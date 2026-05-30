Zaradi del bo zaprta severna ljubljanska obvoznica

Zapora bo danes od 22. ure do nedelje do 23. ure.

Zamenjavo dotrajanih nadhodov na Gotski in Ledarski ulici ljubljanska občina izvaja skupaj z družbo Dars. Kot so pojasnili v sporočilu za javnost, so konec januarja odstranili oba dotrajana nadvoza, zdaj pa bodo na njuno mesto namestili nova.

Dela izvajata družbi V3 gradnja inženiring kot vodilni partner in Markomark Nival graditeljstvo skupaj s podizvajalci.

Občina vse udeležence v prometu prosi za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.