Slovenija

Zaradi del do konca oktobra delna zapora Dunajske ceste

Ljubljana, 18. 08. 2025 16.40 | Posodobljeno pred 23 minutami

STA , U.Z.
V Ljubljani je od danes na območju podvoza pod železnico v veljavi delna zapora Dunajske ceste, ki bo predvidoma trajala do 24. oktobra. Med 25. in 27. oktobrom bo nato veljala popolna zapora ceste. Od danes do 15. septembra bo potekala tudi zapora površin za pešce in kolesarje na zahodni strani podvoza, v smeri proti središču mesta.

V času delne zapore Dunajske ceste je predvidena poglobitev voziščne konstrukcije, izvedba zaključnih plasti na pločnikih ter vozišču ter ureditev odvodnjavanja cestišča, so v današnjem sporočilu za javnost pojasnili na Direkciji RS za infrastrukturo.

Zaradi zaključnih asfalterskih del na cestišču bo nato predvidoma med 25. in 27. oktobrom potekala popolna zapora te vpadnice v središče prestolnice. Vsa gradbena dela bodo zaključena predvidoma do 30. novembra.

Dunajska cesta
Dunajska cesta FOTO: Ministrstvo za infrastrukturo

Kot so še navedli na direkciji, je bila danes vzpostavljena tudi zapora površin za pešce in kolesarje na zahodni strani podvoza, v smeri proti središču mesta, ki bo trajala do 15. septembra. Od 15. septembra do 18. oktobra pa bodo zaprte površine za pešce in kolesarje na vzhodni strani, v smeri proti Bežigradu.

Na direkciji ob tem vse uporabnike Dunajske ceste prosijo za potrpežljivost in razumevanje. Več o poteku del bodo na torkovi novinarski konferenci ljubljanskega župana Zorana Jankovića povedali pristojni pri Mestni občini Ljubljana.

Urejanje površin v podvozu je končna etapa gradnje novega železniškega nadvoza nad Dunajsko cesto. Ta je predstavljala prvi korak v okviru nadgradnje ljubljanske železniške postaje. Osrednja faza nadgradnje je nato stekla lani jeseni, končana pa naj bi bila sredi poletja 2026.

dunajska cesta zapora podvoz gradbišče
Ljubljanska univerza za zamrznitev sodelovanja z izraelskimi pri evropskih programih

melhijad1
18. 08. 2025 17.07
a niste mogli to narest med dopusti?ko je prazna ljubljana
