Zaradi del do nedelje popolna zapora križišča Tržaške in Bleiweisove ceste

Zaradi izvajanja rekonstrukcije Trga mladinskih delovnih brigad bo do predvidoma nedelje za ves promet zaprto križišče Tržaške in Bleiweisove ceste. Obvoz bo po Šubičevi, Slovenski in Barjanski cesti, Cesti v Mestni log ter Vipavski, Jadranski in Tbilisijski ulici, so sporočili z Mestne občine Ljubljana.

icon-expand Zastoji in dela na cesti v Ljubljani FOTO: Aljoša Kravanja Zaprto ostaja tudi križišče Aškerčeve ceste s Prešernovo cesto in Groharjevo ulico. Na občini vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje. Kot so dodali, lahko celovite informacije o mobilnosti in zaporah cest v Ljubljani spremljajo na njihovem portalu aktualnih prometnih informacij PROMInfo.