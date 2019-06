Zaradi del in prometne nesreče na gorenjski avtocesti daljši zastoj

Ob 11.55 sta na gorenjski avtocesti pri izvozu za Šmartno v smeri proti Ljubljani trčili dve osebni vozili. Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in očistili vozišče razlitih tekočin in nudili prvo pomoč poškodovanima voznikoma do prihoda reševalcev.

Na gorenjski avtocesti v smeri proti Ljubljani sicer že od jutranjih ur nastaja daljši zastoj, in sicer zaradi del na cesti. Promet med Šmartnim in Vodicami proti Ljubljani poteka po enem pasu.