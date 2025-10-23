Svetli način
Slovenija

Zaradi del konec tedna zaprta Dunajska cesta v Ljubljani

Ljubljana, 23. 10. 2025 10.57 | Posodobljeno pred 51 minutami

Zaradi del bo od sobote od 5. ure do ponedeljka do 5. ure popolnoma zaprta Dunajska cesta v Ljubljani, so sporočili iz direkcije za infrastrukturo. Površine za pešce in kolesarje bodo normalno prevozne. V primeru dežja bodo zaporo prestavili na konec tedna med 8. in 10. novembrom.

Konec tedna bodo na Dunajski cesti izvedli zaključna asfalterska dela, potem ko so poglobili vozišče ter uredili odvodnjavanje in pločnike, je pojasnila direkcija. Dunajska cesta bo zato zaprta od križišča s Tivolsko do križišča z Vilharjevo. Površine za pešce in kolesarje bodo normalno prevozne.

Do zaključka del, predvidoma do 30. novembra, morajo asfaltirati še zaključni sloj, izvesti talne horizontalne označbe ter dokončati montažo in obdelavo ograje na območju nadhoda, za kar bodo potrebne še krajše delne zapore ceste, so dodali na direkciji ter uporabnike zaprosili za potrpežljivost in razumevanje.

Zapora Dunajske ceste v Ljubljani
Zapora Dunajske ceste v Ljubljani FOTO: Bobo

Ureditev Dunajske ceste je sicer del projekta nadgradnje železniškega območja ljubljanskih postaj. Dela so stekla januarja, v prvi fazi je predvidena nadgradnja železniške postaje Ljubljana. Ta poleg gradnje nadomestnega železniškega nadvoza čez Dunajsko cesto predvideva še nadgradnjo osrednjega dela železniške postaje Ljubljana ter gradnjo nadomestnih železniških nadvozov čez Šmartinsko in Potrčevo cesto. Dela naj bi bila zaključena v letu 2027.

V drugi fazi je nato predvidena še nadgradnja železniških postaj Ljubljana Šiška, Ljubljana Moste in Ljubljana Zalog, kot tudi postajališča Ljubljana Polje ter odsekov med postajami.

