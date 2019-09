Zaradi del na gorenjski avtocesti zapore in preusmeritve

Policijska vozila za spremstvo varovane kolone so označena z rdečimi in modrimi lučmi. Vozniki se morajo ob srečanju s takšnim vozilom ustaviti in se umakniti z vozišča, varovani koloni pa omogočiti neoviran in prost prehod. Na cesti v in zunaj naselja to storijo z ustavitvijo zunaj ceste, na avtocesti pa se pomaknejo na skrajni desni rob voznega pasu.