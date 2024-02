Zaradi del nadomestni avtobusni prevozi in občasne zamude

Kot so sporočili s Slovenskih železnic, na javni železniški infrastrukturi potekajo obsežna investicijska dela, ki jih izvaja država za boljši železniški promet. Dela ki zahtevajo nadomestne prevoze namesto nekaterih vlakov, se bodo izvajala na odsekih proge Ljubljana–Litija–Zidani Most–Dobova. "V času del je naš cilj, da promet poteka varno in čim manj moteno za potnike, predvsem v času prometnih konic," pojasnjujejo in dodajajo, da bodo v prometnih konicah vlaki vozili v ojačani sestavi, kjer je to mogoče. "V času nadomestnih cestnih prevozov in ovir v propustnosti proge so možne zamude, zato vse potnike opozarjamo, da pred potovanjem preverijo vozne rede in stanje v prometu."