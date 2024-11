Zaradi betoniranja, ki bo potekalo v okviru gradnje železniškega nadvoza, bo v soboto od 21. ure do najpozneje 5. ure v nedeljo ter v ponedeljek od 21. ure do najpozneje torka do 5. ure v Ljubljani za vse udeležence v prometu zaprta Dunajska cesta na območju podvoza pod železnico, natančneje med križiščem z Vilharjevo cesto in Trgom OF.