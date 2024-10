Zaradi del popolna zapora ceste čez Vršič

Obnova ceste in ureditev parkirišč sta se začela 2. septembra, trajala pa bosta predvidoma do 24. decembra oz. dokler bodo dopuščale vremenske razmere. Vzpostavljene so delne in od danes tudi popolna zapora, ki je potrebna zaradi zamenjave spodnjega ustroja ceste in grobega asfalta. Načrtovana je bila že s 1. oktobrom, a je izvedbo del preprečilo slabo vreme, so prejšnji teden sporočili iz Direkcije RS za infrastrukturo.

Obvoz v času popolne zapore je za vsa vozila možen na relaciji Kranjska Gora–Rateče–Italija–Predel–Bovec.