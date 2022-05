Zaradi del v Ljubljani večdnevna zapora dela Barjanske ceste

Zaradi zapore bo obvoz urejen po Aškerčevi, Tržaški, Jadranski in Vipavski cesti ter Cesti v Mestni log, mogoč pa bo tudi po Riharjevi in Groharjevi ulici. Na Emonski cesti bo na odseku med Mirjem in Gradaško ulico potek enosmerne vožnje obrnjen, tako da bo promet potekal od Gradaške ulice proti Zoisovi cesti, so pojasnili na občini.

Po spremenjeni trasi bodo vozili tudi mestni avtobusi. Vse udeležence v prometu na občini prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.