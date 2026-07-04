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Slovenija

Zaradi del zapora osrednjega dela ljubljanske železniške postaje

Ljubljana, 04. 07. 2026 07.15 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Zaključen nosilni del konstrukcije novega nadhoda.

Osrednji del ljubljanske železniške postaje bo zaradi obsežnih del danes in nedeljo popolnoma zaprt, železniški promet pa bo po vsej Sloveniji prilagojen. Nadomestni avtobusi bodo ustavljali na železniški postaji Ljubljana na ploščadi ob tiru 1. V ponedeljek zjutraj bo postaja znova odprta, so sporočili iz Slovenskih železnic.

Na progi Ljubljana-Kamnik Graben bo na relaciji Ljubljana-Ljubljana Šiška in obratno danes organiziran nadomestni avtobusni prevoz za vse vlake.

Na progi Ljubljana-Jesenice-Beljak bo za vse povezave danes in v nedeljo organiziran nadomestni avtobusni prevoz na relaciji Ljubljana-Ljubljana Vižmarje in obratno. Nočni vlak EN 414/415 bo vozil po obvozni poti Zidani Most-Maribor-Gradec.

Za vse vlake proti Primorski bo na relaciji Ljubljana-Borovnica in obratno danes in v nedeljo prav tako organiziran nadomestni avtobusni prevoz.

Vlaki proti Štajerski na progi Ljubljana-Zidani Most-Maribor/Dobova bodo vozili do oziroma z začasnih peronov ob križišču Masarykove ceste in Njegoševe ulice (tiri 95, 96, 97 in 98). Za del povezav bo na relaciji Ljubljana-Ljubljana Zalog organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Tudi ti avtobusi bodo vozili s ploščadi ob tiru 1 tik ob železniški postaji.

Za potnike v tranzitu, ki se bodo ta konec tedna z vlakom pripeljali do Ljubljane in bodo pot nato nadaljevali proti Jesenicam ali Divači oziroma v obratni smeri, bo organiziran nadomestni avtobusni prevoz takoj po izstopu z vlaka na začasnih peronih (tiri 95, 96, 97 in 98).

Za vse sezonske vlake oz. nočne vlake iz Budimpešte in Varšave ter obratno, ki bodo ta konec tedna vozili do Kopra oziroma Reke, bo organiziran direkten nadomestni avtobusni prevoz. V Slovenskih železnicah potnike ob tem opozarjajo, da bodo nadomestni avtobusni prevozi na obeh relacijah vozili direktno in ne bodo ustavljali na vmesnih postajah.

Na Slovenskih železnicah potnikom priporočajo, da pred odhodom preverijo najnovejše informacije o svoji relaciji in pri načrtovanju poti upoštevajo spremembe. Vse podrobnosti o spremembah voznega reda in organizaciji prevozov sproti objavljajo na svoji spletni strani.

slovenske železnice železniška postaja ljubljana

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