Zaradi del zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane

Kot poroča Prometno informacijski center, bo štajerska avtocesta na odseku med Vranskim in Blagovico predvidoma zaprta do jutri do 15. ure.
Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri. Obvoz je urejen po regionalni cesti.
Proti Mariboru je danes ob 23. uri na odseku Trojane–Vransko predvidena polurna popolna zapora.
Dela bodo do jutri do 18. ure potekala tudi na gorenjski avtocesti med Šmartnim in Vodicami proti Karavankam. Možni so zastoji.
Zaradi del je danes do 20. ure zaprta tudi vipavska hitra cesta med Nanosom in Vipavo proti Novi Gorici, promet je preusmerjen na regionalno cesto Razdrto–Vipava.
