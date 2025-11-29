Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Zaradi del zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane

Ljubljana, 29. 11. 2025 08.00 | Posodobljeno pred 29 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.S.
Komentarji
3

Štajerska avtocesta je zaradi del od včeraj zvečer pa vse do nedelje popoldne zaprta na odseku med Vranskim in Blagovico v smeri Ljubljane. Če se odpravljate na pot, pričakujte daljši potovalni čas.

Kot poroča Prometno informacijski center, bo štajerska avtocesta na odseku med Vranskim in Blagovico predvidoma zaprta do jutri do 15. ure.

Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri. Obvoz je urejen po regionalni cesti.

Predor Trojane
Predor Trojane FOTO: Bobo

Proti Mariboru je danes ob 23. uri na odseku Trojane–Vransko predvidena polurna popolna zapora.

Dela bodo do jutri do 18. ure potekala tudi na gorenjski avtocesti med Šmartnim in Vodicami proti Karavankam. Možni so zastoji.

Zaradi del je danes do 20. ure zaprta tudi vipavska hitra cesta med Nanosom in Vipavo proti Novi Gorici, promet je preusmerjen na regionalno cesto Razdrto–Vipava.

štajerska avtocesta zapora promet
Naslednji članek

Zakaj mladi nimajo več otrok?

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SAKOSAKO
29. 11. 2025 08.24
Saj to avtocesto zapirajo že vsak vikend!!! Najbolj vzdrževan odsek v SLO!!!😂😂😂
ODGOVORI
0 0
but_the_ppl_are_retarded
29. 11. 2025 08.04
To pa je šok...nisem pričakoval.
ODGOVORI
0 0
enapi
29. 11. 2025 08.10
Se dogaja. Ne boš verjel, tudi pri severnih sosedih.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385