Zaradi del zaprta Verovškova ulica pri križišču z Drenikovo ulico

Zaradi rekonstrukcije ceste in obnove vročevoda je od danes pa do ponedeljka, 3. decembra 2018, za ves promet zaprta Verovškova ulica pri križišču z Drenikovo ulico, so sporočili z Meste občine Ljubljana. Verovškova ulica FOTO: MOL Obvoz bo urejen po Dunajski, Tivolski in Celovški cesti. Od ponedeljka bo na Drenikovi ulici promet znova potekal enosmerno. Urejen bo v smeri proti Dunajski cesti. Drenikova ulica FOTO: MOL Mestni avtobusi na liniji 22 bodo vozili po spremenjeni trasi: Dunajska, Tivolska in Celovška cesta. Pogled na Drenikovo ulico iz zraka. FOTO: Energetika Ljubljana Na MOL udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije. Celovite informacije o mobilnosti in zaporah cest v Ljubljani lahko spremljate na portalu aktualnih prometnih informacij PROMInfo.