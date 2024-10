Zaradi del zastoja na štajerski avtocesti in zahodni ljubljanski obvoznici

Zaradi vzdrževalnih del v trojanskih predorih bo namreč do 5. ure v ponedeljek zjutraj v smeri Ljubljane popolnoma zaprta štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico.

Pred izvozom Vransko je tako po informacijah Prometno-informacijskega centra za državne ceste nastal zastoj, zaradi katerega vozniki izgubijo od 25 minut do pol ure. Do zastojev prihaja tudi na posameznih odsekih regionalne ceste med Vranskim in Blagovico, po kateri poteka obvoz zaradi zapore.

Na ljubljanski zahodni obvoznici pa zaradi vzdrževalnih del pred priključkom Brdo v smeri razcepa Kozarje, kjer na odseku v dolžini 600 metrov promet poteka le po prehitevalnem pasu, nastaja zastoj tako iz smeri Gorenjske kot iz smeri Bežigrada oz. severne ljubljanske obvoznice. Zamuda, ki nastaja, je prav tako 25 do 30 minut. Na gorenjski avtocesti občasno zapirajo predor Šentvid proti Kosezam.

Promet se v nadaljevanju ustavlja tudi na začetku primorske avtoceste med Kozarjami in Brezovico proti Kopru.