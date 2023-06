Zaradi dogodkov v Rusiji sestanek sveta za nacionalno varnost

Po dramatičnih dogodkih v Rusiji, ko je po mesecih stopnjevanja napetosti vodja ruske najemniške vojske Wagner Jevgenij Prigožin s svojimi enotami v noči na soboto začel napredovati proti Moskvi, je slovenska vlada v soboto sporočila, da prek operativne skupine sekretariata sveta za nacionalno varnost aktivno spremlja dogajanje v Rusiji in da je v stiku z zavezniškimi in partnerskimi državami.

Danes pa so iz Ukoma sporočili, da se bo zaradi razmer v Rusiji sestal svet za nacionalno varnost v ožji sestavi. Razmere v Rusiji so se medtem umirile, saj so Wagnerjevi plačanci nehali prodirati proti Moskvi in so se začeli umikati proti Ukrajini, kjer so se doslej borili na strani ruske vojske. Prigožin pa naj bi v skladu z dogovorom odšel v Belorusijo.