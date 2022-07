Zaradi dolgotrajne suše listje že dobiva jesenske barve, vse bolj suhe tudi struge

Današnje padavine so premalo za bistveno izboljšanje suše, napadle količine se med kraji zelo razlikujejo. Zaradi dolgotrajne suše listje na nekaterih drevesih že dobiva jesenske barve in odpada, rečne in potočne struge pa postajajo vse bolj suhe. Na južnem Primorskem je bilo kar nekaj padavin, nekoliko bolj severneje, na kraških požariščih, pa bolj za vzorec, je povedala meteorologinja na Arsu Katja Kozjek Mihelec. Rižanski vodovod tako v Istro vodo še vedno dovaža s cisternami.

Naš hišni prognostik Rok Nosan opozarja, da zaradi dolgotrajne suše listje na nekaterih drevesih že dobiva jesenske barve in odpada. Prav tako rečne in potočne struge postajajo vse bolj suhe. "Razmere so trenutno najslabše na Primorskem, kjer se z velikim padavinskim primanjkljajem soočajo že več kot eno leto. Po podatkih Arsa vodotoki na tem območju julija tako nizkih vodostajev niso imeli že vsaj 30 let in tudi drugod po Sloveniji stanje ni veliko boljše," pravi. Ob tem napoveduje, da se bo suša avgusta najverjetneje še stopnjevala. Tokratne padavine so bile po pojasnilih dežurne meteorologinje na Agenciji RS za okolje (Arso) premalo za bistveno izboljšanje suše. "Vsekakor so bile to premajhne količine. Samo ena padavinska epizoda vsekakor ni dovolj, da bi prinesla tako bistveno izboljšanje teh sušnih razmer, ki jih imamo trenutno. Sploh pa so sedaj znova pred nami suhi dnevi, kaže, da se bo v prihodnjem dnevu stopnjevala tudi vročina. Vsekakor se bodo sušne razmere še naprej zaostrovale," je poudarila meteorologinja Katja Kozjek Mihelec. Sušne razmere so namreč posledica že večmesečnega primanjkljaja padavin.

icon-expand Suša FOTO: Rok Nosan

Tokrat se je na Primorskem po njenih besedah zgodil podoben scenarij kot ob torkovi fronti. Na južnem Primorskem je padlo kar nekaj padavin, na Obali okoli 15 litrov na kvadratni meter, medtem ko je bilo le nekaj deset kilometrov severno, bolj na požariščih oz. na tem območju Krasa, na goriškem koncu, padavin res znova bolj za vzorec, je navedla. Merilna postaja v Biljah pri Novi Gorici je denimo zabeležila le dober liter padavin. "Na tem območju se je vsaj malo osvežilo, lahko bi rekli ovlažilo, ampak količine vsekakor niso pač tiste, ki bi lahko pripomogle k kakršnemu koli izboljšanju situacije," je ocenila. Sicer je celotna padavinska epizoda, ki se zdaj počasi zaključuje, splošno gledano, prinesla med pet do 15 litrov dežja na kvadratni meter po celi Sloveniji. A so bile količine krajevno zelo različne. Severovzhod Slovenije, ki je izpadel ob torkovi vremenski fronti, ko tam v bistvu skoraj ni bilo padavin, je danes prejel od 10 do 20 litrov padavin na kvadratni meter, morda lokalno več. Osrednja Slovenija in jugovzhod ter severni del Primorske in Gorenjska pa so prejeli od nekaj do 10 litrov padavin na kvadratni meter. Tudi po besedah dežurnega hidrologa Janeza Polajnarja zadnje padavine niso vplivale na vodnatost rek, ki je še vedno nizka. Vodo v Istro še vedno dovažajo s cisternami Kot so pojasnili v Rižanskem vodovodu, drastičnih sprememb namreč še vedno ni, dež pa se prav veliko ne pozna ne v strugi Rižane ne v zaledju, v podtalnici. Tako še vedno dovažajo vodo iz reke Unice v vodarno Rižana v Cepkih. Poleg gasilcev in vojske vodo z avtocisternami po besedah direktorja Rižanskega vodovoda Martina Preglja od petka dovažajo tudi zasebniki s cisternami s priklopniki, ki lahko prevažajo večje količine, in sicer več kot 20 kubičnih metrov vode, medtem ko imajo cisterne gasilcev in vojske zmogljivost 10 kubičnih metrov. Zasebniki, ki bodo vozili do nadaljnjega, imajo dnevno predvidenih 25 voženj.