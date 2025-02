Zaradi domnevne zdravniške napake toži UKC Ljubljana za 411.000 evrov

Marija Grbića , ki bo ta mesec dopolnil 31 let, so leta 2020 začele pestiti bolečine v hrbtenici, njegova hoja pa je postajala vse bolj nestabilna. Osebna zdravnica ga je poslala k nevrologu, ki je postavil diagnozo Arnold-Chiarijev sindrom tip I malformacija. Poenostavljeno povedano to pomeni, da je del lobanje premajhen za male možgane, ki nadzorujejo ravnotežje, zato ti pritiskajo na možgansko deblo.

Kot je povedal na sodišču, so mu v UKC Ljubljana svetovali operacijo, ki da ni zahtevna. Po posegu 8. aprila 2021 je bil najprej v redu, nato pa se mu je začelo stanje nenadoma slabšati. Sledile so še štiri operacije, 10-mesečno zdravljenje v UKC in še 10-mesečno bivanje v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča Ljubljana, a se stanje ni bistveno izboljšalo. Trenutno je na invalidskem vozičku, ima motnje govora in hranjenja ter potrebuje 24-urno nego. Ker je njegovo zdravljenje končano, si mora sam plačevati tudi terapije oz. mu jih plačujejo njegovi starši, poročajo mediji.

Prepričan je, da operacija ni bila izvedena strokovno. Zato toži UKC Ljubljana in Zavarovalnico Generali, pri kateri ima ta zavarovano odgovornost. V tožbi predlaga, da toženi stranki solidarno plačata 100.000 evrov z zakonskimi obrestmi od 25. februarja 2024 za nepremoženjsko škodo ter 116.400 evrov iz naslova rente za tujo pomoč za čas od aprila 2021 do marca lani oziroma vložitve tožbe. Predlaga tudi plačevanje mesečne rente za tujo pomoč v znesku 3240 evrov.

V petek so na sodišču zaslišali takratnega predstojnika nevrološkega oddelka v UKC Romana Bošnjaka in njegovega takratnega specializanta Tomislava Felbabića. Bošnjak je med drugim zanikal, da je prvo operacijo prepustil svojemu specializantu, čeprav naj bi bil v zapisniku naveden Felbabić, ki ga je sicer tudi prvi pregledal in mu svetoval operacijo.

Felbabić pa je zanikal, da bi Grbiću rekel, da bo poseg potekal brez težav. Kot je povedal, mu je v podpis dal privolitev v poseg in mu pojasnil možne zaplete. Grbić je po poročanju Dela ob tem zanika, da je podpis na privolitvi njegov.

Naslednji narok bo v sredo.