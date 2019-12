Zaradi dviga minimalne plače dražja oskrba: 'Prevalitev stroškov na pleča stanovalcev'

Metodologija za določanje cen socialnovarstvenih storitev Oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev določa Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev. Ta v 40. členu določa, da ob redni uskladitvi, ki se izvede vsako leto 1. marca, lahko izvajalec uskladi ceno tudi, če se stroški dela iz prve alineje prvega odstavka istega člena spremenijo za več kot 1,5 odstotka od zadnje uskladitve. Kot posledica spremembe minimalne plače v januarju 2020 se bodo stroški dela v domovih za starejše in posebnih zavodih povečali za od pet do osem odstotkov. Izvajalci institucionalnega varstva bodo zato primorani izvesti novo uskladitev višine oskrbnin s stroški dela, so pojasnili v Skupnosti socialnih zavodov Slovenije.