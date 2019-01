Zaradi dviga plač dražji vrtci in domovi za ostarele

Zdaj je jasno, koga bo vlada udarila po žepu zaradi dviga plač v javnem sektorju, čeprav je ob dvigu trdila, da ima zagotovljen denar. Več kot očitno ji zdaj denarja primanjkuje in za to bodo dodatno z dražjimi položnicami plačali starši in upokojenci. Višje mesečne položnice za vrtec bodo že kmalu prejeli v Velenju, Šmarju pri Jelšah, Radljah ob Dravi in na Ptuju.

Cene nekaterih vrtcev in domov za ostarele so se že dvignile - ponekod tudi za desetino, kar je prizadete skupine močno razjezilo. Da bi dodatna sredstva moral zagotoviti zavod za zdravstveno zavarovanje, ker sami ne bodo zmogli, pa pozivajo v bolnišnicah in domovih za ostarele.

V vrtcu Ptuj bodo starši plačali do 8 odstotkov več, kar v praksi pomeni od 3 do 24 evrov, pojasnjuje ravnateljica Marija Vučak. FOTO: iStock

Napovedana podražitev je razjezila starše, ki jim vsaka obremenitev družinskega proračuna predstavlja problem:"Ni pošteno, ne! Ker za mlade družine itak nihče nič ne pogleda. Nenehno se samo nekaj draži." Koliko več bodo plačali starši? V vrtcu Ptuj bodo starši plačali do 8 odstotkov več, kar v praksi pomeni od 3 do 24 evrov, pojasnjuje ravnateljica Marija Vučak. Na vprašanje, koliko stroškov več bodo morali zaradi dviga plač pokriti v njihovem vrcu, je ogovorila: "Konkretno bo v našem vrtcu potrebnih okrog 150.000 evrov na leto." "Preračunavali smo in preigravali različne scenarije, da stroška višjih plač ne bi prevalili na starše,"pravi ptujska županja Nuška Gajšek. A drugače preprosto ni šlo: "Dodatno bi morali poleg 3,4 milijonov evrov, ki jih že zagotavljamo iz proračuna, zagotoviti še dodatnih 413.000 evrov, ki jih pa v tem trenutku enostavno ne zmoremo najti v proračunu, ker bi s tem neposredno zarezali v ves investicijski del, ki pa je že tako ali tako za potrebe, ki jih imamo v občini, premajhen." Da stroškov sami ne bodo zmogli in da so podražitve neizogibne, svarijo tudi vrtci v Novem mestu, Novi Gorici in na Obali. Kot opozarja Renata Novak, ravnateljica vrtca Mornarček Piran: "Če se cena ne bi zvišala, bi to zagotovo vplivalo na likvidnost vrtca, ustanovitelji pa bi zagotovo imeli višje stroške."

Medtem pa socialne storitve dražje že zaračunavajo tudi domovi strejših občanov. FOTO: iStock