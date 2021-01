Zaradi epidemije Furs pobral manj davkov

Davkov in prispevkov za socialno varnost se je leta 2020 v državni proračun steklo skupno 15,4 milijarde evrov. To je 7,8 odstotka manj kot leta 2019, je razvidno iz podatkov Fursa. Pri tem je opazen zlasti 9,7-odstoten padec pobranih davkov na dohodek in dobiček. Med njimi sta najpomembnejša dohodnina s 3,9-odstotnim padcem in davek na dohodek od pravnih oseb z 22,5-odstotnim padcem. Za 10,5 odstotka manj kot leta 2019 je bilo lani pobranih tudi domačih davkov na blago in storitve ter v okviru tega za 8,9 odstotka manj davka na dodano vrednost ter za 14,8 odstotka manj trošarin.