Zaradi epidemije po svetu do 30-odstotni upad transplantacij, Slovenija izjema

Po podatkih zavoda je bilo v ponedeljek na čakalnem seznamu za transplantacijo 186 bolnikov, od tega za presaditev srca 54, ledvice 102, jeter 25, pljuč sedem in trebušne slinavke štirje. Po besedah direktorice zavoda Danice Avsec upada transplantacij lani nismo zabeležili. "Z ustreznimi ukrepi in prilagoditvami nam je uspelo ohraniti visoko stopnjo darovanja in transplantacij," je povedala.

Slovenija je, kot so sporočili iz zavoda, po podatkih za leto 2020 še vedno najuspešnejša med vsemi državami glede števila presaditev srca na milijon prebivalcev. "Vrhunske rezultate in uvajanje novosti dosegamo v programih presaditev pljuč, ledvic in jeter, izvajamo tudi kombinirane presaditve več organov," navajajo v zavodu.