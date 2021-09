Zaradi epidemije Slovenci veliko več dopustovali doma

Med tujimi destinacijami so medtem domači turisti najpogosteje izbrali Hrvaško (46.696 potnikov), sledili so Grčija (14.865), Egipt (3433) in Italija (2708). Podobno je bilo tudi leto prej, ko sta Hrvaški sledili Italija in Grčija.

Največ enodnevnih izletnikov se je odpravilo v Avstrijo (šest odstotkov), sledili sta Italija (trije odstotki) in Hrvaška (dva odstotka). Te države so bile za enodnevne izlete najbolj priljubljene tudi leta 2019.

Slovenske potovalne agencije so leta 2020 organizirale potovanja za 14.000 tujih turistov, ki so v Sloveniji prenočili povprečno po petkrat. Največ so jih pripeljale iz Nemčije (2864), sledili so turisti iz Italije (1904) in Avstrije (1119). V letu 2019 je v Sloveniji prenočilo 196.000 tujih turistov, vsak povprečno trikrat. Največ jih je bilo iz ZDA, sledili pa so turisti iz Italije in Nemčije.