Zaradi epidemije ustvarili presežek. Naslednja položnica bo nižja za 22,5 evra

Zavarovanci Vzajemne te dni prejemajo obvestilo o vračilu dela premije za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Kot pojasnjujejo, je zavarovalnica Vzajemna v letošnjem letu zaradi vpliva epidemije covida-19 zabeležila nižje odhodke za zdravstvene storitve od načrtovanih. Zato se je zavarovalnica odločila, da bo del premije vrnila svojim zavarovancem. Namreč, Vzajemna mora poslovati nepridobitno, kar pomeni, da lahko ustvarijo le toliko presežka, kolikor je potrebnega za stabilno poslovanje, varnost zavarovancev in razvoj.

Zavarovanci Vzajemne bodo imeli praviloma pri decembrski položnici upoštevan dobropis v višini 22,5 evra. Zakaj praviloma? Kot pojasnjujejo na Vzajemni, bo poračun izveden pri novembrskem plačilu premije za mesec december, zaradi različne dinamike plačevanja in plačilnih instrumentov pa se lahko zgodi, da bo poračun izveden pozneje, in sicer v decembru ali v začetku leta 2022, če zavarovanci premijo plačujejo četrtletno, polletno ali letno.

Vzajemna zdravstvena zavarovalnica je največja specializirana zavarovalnica za prostovoljna zdravstvena zavarovanja v Sloveniji. Njihova osnovna dejavnost so dopolnilna zdravstvena zavarovanja, ki predstavljajo dopolnitev k obveznemu zdravstvenemu zavarovanju v Sloveniji. Konec leta 2020 je Vzajemna imela 830.431 zavarovancev, med katerimi jih je večina iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Presežke lanskoletnega poslovanja so preusmerili nazaj v zdravstveni sistem in s tem razbremenili čakalne vrste, omogočili hitrejši dostop do zdravstvenih storitev in prispevali k finančni vzdržnosti našega zdravstvenega sistema, so zapisali v letnem poročilu za 2020.