Zaradi gasilske vaje del noči zaprt predor Pletovarje

Glavni namen vaje je praktično preveriti usklajenost delovanja, postopke obveščanja in aktiviranja ter operativno pripravljenost gasilskih enot, nujne medicinske pomoči, policije, vzdrževalcev avtoceste ter regijskega štaba civilne zaščite ob morebitnem požaru ali večji prometni nesreči v predoru.

Scenarij vaje predvideva, da v zgodnjih jutranjih urah pride do hude prometne nesreče v predoru Pletovarje, v smeri od Celja proti Slovenskim Konjicam. Voznik tovornega vozila zaradi neprilagojene hitrosti in neupoštevanja razmer pred ter v predoru izgubi nadzor nad vozilom, trči v steno predora, vozilo zagori in obstane na vozišču. Vanj nato trčita še dve osebni vozili.

Ker bodo na območju predora in v okolici v času vaje prisotna številna interventna vozila, na upravi za zaščito in reševanje bližnje prebivalce vnaprej obveščajo, da bo šlo zgolj za vajo ter da ni nevarnosti za ljudi ali okolje.