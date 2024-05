Zaradi glivic na nohtih trpi vsak deseti Slovenec

Veliko ljudi zaradi nje ne išče zdravniške pomoči, ker vsaj na začetku ne povzroča bolečine. Glivice se najpogosteje pojavijo kot posledica poškodb ali nepravilno striženih nohtov, prekomernega potenja ali daljše in pogoste izpostavljenosti vlagi (tesna, nekakovostna obutev). Okužbe so pogostejše pri športnikih, bolnikih s sladkorno boleznijo in pri starejših ljudeh.

Kakšni so znaki glivične okužbe nohtov?

Tesna in debela obutev in nogavice ter toplo in vlažno okolje zaradi potenja nog, predstavlja idealne pogoje za pojav ali napredovanje glivične okužbe na nohtih. Ob pojavu okužbe se nohti odebelijo, postanejo krhki ter začnejo spreminjati barvo - postanejo rumenkasti. Okužba lahko prizadane tudi kožo stopal, ki postane srbeča, luskasta, razpokana, pordela in ima neprijeten vonj.

Kdaj je potrebno obiskati zdravnika?

V primeru, da gre za razširjeno okužbo in je obolela večja površina nohta, je potrebno obiskati zdravnika. To še posebej velja za sladkorne in imunsko oslabele bolnike ter bolnike z boleznimi žilja nog. V nepredovanih primerih okužbe je koristna tudi strokovna pedikura.

Kako se učinkovito spopasti z glivično okužbo nohtov?

V začetni fazi razmnoževanja glivic, si lahko veliko pomagamo sami. Pomembno je zavedanje, da so glivične okužbe nohtov zelo trdovratne, zato je nujna potrpežljivost in vztrajnost. Procesa odstranjevanja okužbe se potrebno lotiti celovito, kar zajema redno higieno, nohte je potrebno redno striči in piliti zadebeljene okužene površine ter uporabljati udobno in zračno obutev. Pomembna je tudi uporaba izdelkov, ki delujejo protiglivično ter hkrati nohte negujejo in obnavljajo.