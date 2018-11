Zaradi goljufanja bolnišnice bo moral v zapor za slabe štiri leta

Nekdanji svetovalec generalnega direktorja UKC Ljubljana Gregor Cerkvenik je kriv, da je med koncem 2007 in poletjem 2008 štirikrat s prevaro, ponarejanjem žigov in podpisom generalne direktorice Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Darinke Miklavčič ter ustanove izigral zaposlene v finančni službi, da so na račune podjetij na Kitajskem in v Franciji nakazale skupno 460.000 evrov. Skliceval se je na tajne projekte Evropske unije in sodelovanje z ministrstvom za obrambo.

K različnim zaposlenim v finančni in računovodski službi je pristopil, ko se jim je navadno zelo mudilo ali so imeli ogromno dela, nanje je pritiskal, če so želeli dodatne informacije, da so nakazilo vsakokrat izvedli. Vsakokrat je tudi zatrjeval, da bo bolnišnica oškodovana, če denar ne bo nakazan.

Sredi julija 2008 je Miklavčičeva podvomila o dogajanju in odredila nadzor ter zadevo prijavila policiji. Cerkvenik je dobil odpoved pogodbe o zaposlitvi, podpisal je tudi dogovor o vračilu denarja, nato pa izginil. Po več letih iskanja so ga našli v Dominikanski republiki, ki ga je junija letos izročila naši državi.

Cerkvenik je sicer že na predobravnavnem naroku dejal, da priznava krivdo in obžaluje svoja dejanja, a je formalno priznanje krivde pogojeval s tem, da bi tožilstvo očitek štirih kaznivih dejanj goljufije, za katera je zahtevalo štiri leta in deset mesecev zapora, preoblikovalo v očitek enega nadaljevanega kaznivega dejanja, s čemer bi bila tudi zagrožena kazen nižja. V četrtkovih zaključnih besedah pa je po poročanju časnika Dnevnikše zatrdil, da goljufij ni zagrešil načrtno, da denar ni šel v njegov žep in da je bil v "težji zdravstveni situaciji". Pa tudi, da se marsičesa iz tega časa sploh ne spomni in da je to storil zaradi številnih pritiskov iz UKC Ljubljana, Slovenije in tujine.

Sodnik Okrožnega sodišča v Ljubljani Ciril Keršmanc je danes dejal, da gre za "priznanje, ki to ni". Ob utemeljevanju svoje odločitve je še pojasnil, da bi moral nekdo s povprečno plačo iz časa goljufije (ta je tedaj znašala 945 evrov) delati 40 let, da bi zaslužil 460.000 evrov. "To je velik znesek. Zato ocenjujem, da sem zadevi dal ustrezno težo tudi skozi kazen," je povedal.

"Imeli ste veliko zaupanje svojih kolegov, predhodnih šefov. Od ljudi na takih položajih se pričakuje še bolj integritetno ravnanje, in če pride do odstopa od tega ravnanja, je tudi graja toliko večja," je še dejal sodnik. Pri tem je spomnil na pričanje nekdanje generalne direktorice UKC Ljubljana Miklavčič, ki je povedala, da o nekdanjem sodelavcu ne želi povedati nič pozitivnega.

Na četrtkovi zadnji obravnavi pred današnjim izrekom sodbe je Cerkvenikov zagovornik Did Mušinovič po pisanju Dnevnika izjavil, da ni nobenega dokaza, da je obdolženi namenoma povzročil škodo UKC Ljubljana, zato je predlagal oprostilno sodbo. Po njegovih besedah se zaradi Cerkvenikovih ravnanj premoženje UKC Ljubljana ni zmanjšalo, ampak je "zgolj spremenilo svojo obliko iz denarnih sredstev v terjatve UKC".

Cerkvenik je sodnika Keršmanca v četrtek prosil še za predčasno prestajanje kazni, zaradi težav z astmo še najraje v koprskem zaporu zaradi milejše sredozemske klime. Sodnik je sprejel njegov predlog o predčasnem začetku prestajanja kazni, ne pa tudi o kraju. Kot je pojasnil, o tem redko odločajo sodniki, ampak je to običajno prepuščeno zaporskemu sistemu, ki zapornike razporeja glede na zasedenost posameznih kapacitet.