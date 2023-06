Huda prometna nesreča: zaradi gorečih vozil zaprta štajerska avtocesta

Mariborski operativno-komunikacijski center je bil okrog 7. ure obveščen, da je na avtocesti v predoru Vodole prišlo do prometne nesreče. Pri tem je prišlo tudi do požara treh vozil.

Na kraju so mariborski policisti, ki opravljajo naloge za zavarovanje življenja in premoženja. Prav tako so na kraju gasilci, ki požar gasijo.