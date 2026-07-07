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Vipavska hitra cesta ostaja zaprta, požar pogasili

vipava, 07. 07. 2026 15.06 pred eno minuto 1 min branja 2

Avtor:
N.L.
V požaru uničen tovornjak

Vipavska hitra cesta je zaprta v obe smeri zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila, poroča Prometno informacijski center. Obvoz za osebna vozila je po vzporedni regionalni cesti, za tovorna vozila pa preko prehoda Fernetiči.

Vozilo je zagorelo med Nanosom in Vipavo proti Italiji malo pred 15. uro. Hitra cesta je trenutno zaprta v obe smrti. "Voznike prosimo, da upoštevajo navodila pristojnih služb in vozijo previdno," sporočajo z Darsa. 

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Trenutno zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji tudi iz smeri mestnih središč.

Na štajerski avtocesti:

- smer Ljubljana: med Slovenskimi Konjicami in Golim Rebrom;

- smer Maribor: iz Ljubljane proti Domžalam in med Dramljami in Pletovarjem.

Na primorski avtocesti:

- iz Ljubljane proti Brezovici;

- pred Postojno proti Kopru.

Na južni ljubljanski obvoznici pred priključkom Center proti Malencam.

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KOMENTARJI2

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Pupa73
07. 07. 2026 15.31
saj bo vrtovec vse zrihtal takoj,sam naj počakajo ekipe pridejo v nočno
Odgovori
+0
1 1
Bonaventura
07. 07. 2026 15.23
pa dobro, a je ta primorska avtocesta sploh kdaj odprta....? da ni s cesto kaj narobe ?
Odgovori
+6
7 1
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