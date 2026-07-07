Vipavska hitra cesta ostaja zaprta, požar pogasili

Vozilo je zagorelo med Nanosom in Vipavo proti Italiji malo pred 15. uro. Hitra cesta je trenutno zaprta v obe smrti. "Voznike prosimo, da upoštevajo navodila pristojnih služb in vozijo previdno," sporočajo z Darsa.
Trenutno zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji tudi iz smeri mestnih središč.
Na štajerski avtocesti:
- smer Ljubljana: med Slovenskimi Konjicami in Golim Rebrom;
- smer Maribor: iz Ljubljane proti Domžalam in med Dramljami in Pletovarjem.
Na primorski avtocesti:
- iz Ljubljane proti Brezovici;
- pred Postojno proti Kopru.
Na južni ljubljanski obvoznici pred priključkom Center proti Malencam.
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