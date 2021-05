Zaradi gostovanja Gira zaprtih več cest v Novi Gorici

15. etapa Gira d' Italia, ene največjih kolesarskih dirk na svetu, bo v nedeljo prečkala tudi slovensko ozemlje, in sicer v Goriških brdih in Novi Gorici, kjer bo na ta dan veljal poseben prometni režim, so sporočili z Mestne občine Nova Gorica.

V Novi Gorici bo predvidoma od 12.30 do 17.30 popolna zapora cest, po katerih bo potekal odsek etape Gira: bivši maloobmejni prehod Solkan–Kolodvorska pot–Trg Evrope–Erjavčeva ulica–Rafut–Rožna Dolina–bivši mejni prehod Rožna Dolina.

Prečkanje trase oziroma vožnja po njej v tem času ne bo mogoča. Tudi dostopi do objektov znotraj trase bodo v tem času za vozila onemogočeni. Prebivalce zato prosijo, naj se ustrezno organizirajo in s tem izognejo morebitnim nevšečnostim zaradi napovedane zapore. Prav tako prebivalcem in obiskovalcem sporočajo, da bodo v nedeljo lahko parkirali na parkiriščih nakupovalnih centrov Supernova Nova Gorica in Supernova Qlandia Nova Gorica.

"Prosimo tudi, da so prebivalci v času trajanja dirke pozorni na svoje hišne ljubljenčke, ki naj ne bodo spuščeni," so še dodali.