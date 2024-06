Zaradi gradnje nove infekcijske klinike selitev urgentnih ambulant

Predstojnik infekcijske klinike Matjaž Jereb je v ponedeljek napovedal, da bodo urgentno odraslo in urgentno otroško ambulanto s klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja preselili v nekdanji objekt ZVD, ki je bil obnovljen v času covida-19. "Gre za v bistvu relativno nove prostore, ki so v primerjavi z našo sedanjo urgentno ambulanto modernejši in omogočajo sočasno obravnavo večjega števila bolnikov," je dejal v izjavi za medije.

Objekt se nahaja za pediatrično kliniko, vhod za paciente z infekcijskimi boleznimi pa bo s Korytkove ulice. Ambulanti bosta na novi lokaciji predvidoma začeli delovati ob 12. uri, so pojasnili v UKC Ljubljana.