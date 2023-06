Zaradi gradnje javnega vodovoda in kanalizacije bo od ponedeljka, 26. junija, do predvidoma 6. julija 2023 za ves promet zaprta Vilharjeva cesta na odseku med Železno cesto in Neubergerjevo ulico, so sporočili z Mestne občine Ljubljana.

Obvoz bo po Železni, Linhartovi in Topniški ulici. Vse udeležence v prometu MOL prosi za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije. icon-expand Zapora Vilharjeve FOTO: MOL