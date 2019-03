Zaradi gripe v UKC Ljubljana letos umrlo 62 ljudi

Obiski v UKC Ljubljana so po dveh mesecih spet dovoljeni, še vedno pa velja, da svojce in prijatelje obiskujejo zdrave osebe v času obiskov. V primerjavi s preteklimi leti je bilo letos obolelih zaradi gripe sicer več kot pretekla leta, oblika gripe je bila hujša, za gripo pa so hudo obolevali tudi mlajši in sicer zdravi ljudje.

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana na vseh oddelkih preklicujejo popolno omejitev obiskov, ki so jo zaradi gripe in ostalih respiratornih obolenj izdali 29. januarja. Še vedno pa velja, da svojce in prijatelje obiskujejo zdrave osebe v času obiskov. 1114 obolelih, 62 jih je v UKC Ljubljana umrlo V primerjavi s preteklimi leti je bilo letos obolelih zaradi gripe več kot pretekla leta, oblika gripe je bila hujša, za gripo pa so hudo obolevali tudi mlajši in sicer zdravi ljudje. "Do 25. marca smo v UKC Ljubljana obravnavali 1114 bolnikov z dokazano gripo, 559 bolnikov je bilo zdravljenih v bolnišnici in zaradi gripe je letos v UKC Ljubljana umrlo 62 ljudi," so sporočili iz naše največje bolnišnice. Med umrlimi je bilo pet bolnikov brez znanih pridruženih kroničnih bolezni, najmlajši je bil star 41 let. Ostali so imeli pridružene bolezni.

Za obdobje gripe in ostalih respiratornih obolenj so v drugem nadstropju Bolnice dr. Petra Držaja UKC Ljubljana 10. januarja tako odprli Oddelek za epidemije. V februarju so aktivirali pandemski načrt UKC Ljubljana in zagotovili večje število postelj (48 dodatnih postelj v Bolnici dr. Petra Držaja in po ostalih klinikah UKC Ljubljana, na Ginekološki kliniki UKCL smo organizirali tudi štiri dodatne postelje za potrebe intenzivne terapije). "V primerjavi s prejšnjimi leti smo v letošnji sezoni zdravili zahtevnejše bolnike in več jih je zaradi zapletov potrebovalo obravnavo na oddelkih za intenzivno zdravljenje," pojasnjuje Matjaž Jereb, vodja Oddelka za intenzivno terapijo Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja. "Letošnji tip gripe je bil agresivnejši, enak kot leta 2009, ko so za gripo pogosteje zboleli tudi mlajši in popolnoma zdravi posamezniki. Gripa je pri številnih bolnikih potekala s hudo klinično sliko, z zapleti in tudi dihalno odpovedjo," dodaja Jereb.

