Slovenija

Zaradi groženj sodniku moškemu več kot šest let zapora

Ljubljana, 14. 04. 2026 13.06 pred 22 minutami 1 min branja 2

Avtor:
STA M.S.
Sodišče

Okrožno sodišče v Ljubljani je Jerneju Hribšku zaradi groženj sodniku Almirju Kurspahiću izreklo šest let in pet mesecev enotne zaporne kazni. Sodišče je v izreku izpostavilo, da so bile Hribškove grožnje zelo resne, poleg tega so pri Kurspahiću povzročile občutek ogroženosti. Pri izreku so upoštevali, da je sodniku v času groženj pogorela hiša.

Tožilstvo je Hribšku očitalo, da je med 7. in 24. novembrom 2024 prek elektronskih sporočil grozil sodniku Okrajnega sodišča v Brežicah Almirju Kurspahiću. Jernej Hribšek je na brežiško policijo poslal 25 sporočil, v katerih je sodniku grozil z maščevalno in ksenofobno vsebino.

Sodišče mu je za kaznivo dejanje preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi izreklo tri leta in šest mesecev zaporne kazni, za kaznivo dejanje oviranja pravosodnih in drugih državnih organov pa tri leta zaporne kazni.

Sodnica Irena Škulj Gradišar je v izreku sodbe izpostavila, da so bile Hribškove grožnje zelo resne. Pri sodniku Kurspahiću so "brez dvoma povzročile občutek ogroženosti", pa tudi pomisleke, ali bi sploh nadaljeval s sodniškim poklicem.

Škulj Gradišar je še dejala, da so pri izreku upoštevali, da je sodniku pogorela hiša ravno v noči, ko je na policijo prispelo prvo grozilno sporočilo. Upoštevali so tudi, da je bil Hribšek v preteklosti že trikrat obsojen za nasilna dejanja. Poleg tega po njenih besedah obstaja visoka verjetnost, da bi Hribšek grožnje ponovil.

Tožilstvo je že napovedalo pritožbo zoper sankcije v sodbi.

sodnik jernej hribšek grožnje

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Groucho Marx
14. 04. 2026 13.30
Če gre navaden državlajn na policijo prijavit grožnje, pa dobi pod nos, da ne morejo nič, dokler se kaznivo dejanje ne izvrši. 🤮🤮
0 0
JApajaDAja
14. 04. 2026 13.22
vse grožnje, komurkoli je treba obravnavati enako...ni sodnikovo življenje več vredno kot življenje kateregakoli slehernika !
+2
2 0
bibaleze
