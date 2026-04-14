Zaradi groženj sodniku moškemu več kot šest let zapora

Tožilstvo je Hribšku očitalo, da je med 7. in 24. novembrom 2024 prek elektronskih sporočil grozil sodniku Okrajnega sodišča v Brežicah Almirju Kurspahiću. Jernej Hribšek je na brežiško policijo poslal 25 sporočil, v katerih je sodniku grozil z maščevalno in ksenofobno vsebino.

Sodišče mu je za kaznivo dejanje preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi izreklo tri leta in šest mesecev zaporne kazni, za kaznivo dejanje oviranja pravosodnih in drugih državnih organov pa tri leta zaporne kazni.

Sodnica Irena Škulj Gradišar je v izreku sodbe izpostavila, da so bile Hribškove grožnje zelo resne. Pri sodniku Kurspahiću so "brez dvoma povzročile občutek ogroženosti", pa tudi pomisleke, ali bi sploh nadaljeval s sodniškim poklicem.

Škulj Gradišar je še dejala, da so pri izreku upoštevali, da je sodniku pogorela hiša ravno v noči, ko je na policijo prispelo prvo grozilno sporočilo. Upoštevali so tudi, da je bil Hribšek v preteklosti že trikrat obsojen za nasilna dejanja. Poleg tega po njenih besedah obstaja visoka verjetnost, da bi Hribšek grožnje ponovil.

Tožilstvo je že napovedalo pritožbo zoper sankcije v sodbi.