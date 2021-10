Zaradi grozilnih pisem kriminalisti v Državnem zboru

Potem ko je več državnikov prejelo pisemske pošiljke z grozilnimi vsebinami, se kriminalisti danes mudijo v Državnem zboru. Oglasili so se pri poslanskih skupinah SNS in Desus. Medtem ostaja vprašanje, kako je sumljiva pošta prispela do državnikov. Notranji minister Aleš Hojs vztraja, da je kuverto z nabojem prejel na svoj domači naslov. Vse pošiljke, naslovljene na varovane osebe, morajo sicer čez rentgenski pregled. Kaj je šlo torej narobe?

Poslanski skupini SNS in Desus, na katere sta bili naslovljeni pošiljki z naboji, so danes v Državnem zboru obiskali kriminalisti, poroča novinar 24UR Anže Božič. Pošiljki so sicer prestregle pristojne službe DZ, predsednik stranke SNS Zmago Jelinčič pa je že včeraj potrdil, da je tudi sam prejel grozilno pismo na domači naslov.

Pisemske pošiljke s strelnimi naboji so prejeli tudi predsednik vlade Janez Janša, obrambni minister Matej Tonin in notranji minister Aleš Hojs. Kot smo poročali včeraj, naj bi po naših informacijah preverjali tudi pošiljko, naslovljeno na gospodarskega ministra Zdravka Počivalška. Kako je mogoče, da je pošta do državnikov sploh prišla? Kot je za 24ur.com pojasnil strokovnjak za policijska pooblastila Miroslav Žaberl, Janša, Tonin in Hojs zaradi svojih funkcij spadajo med varovane osebe, kar pomeni, da je vsa pošta, naslovljena na njihove domače in službene naslove ustrezno pregledana. Pošta ima namreč z ministrstvom za notranje zadeve sklenjeno pogodbo, na podlagi katere Pošta vse pošiljke, naslovljene na varovane osebe, rentgensko pregleda. V primeru odkritja sumljive pošiljke o tem obvestijo center za varovanje in zaščito, ki spada pod okrilje Generalne policijske uprave. V stranki NSi so včeraj za STA potrdili, da minister Tonin pošte z grozilno vsebino ni prejel na svoj domači naslov, ampak so pismo prestregli na pošti. Notranji minister Aleš Hojs medtem še vedno zatrjuje, da je pošto prejel v nabiralnik. V pošiljki, ki jo je prejel, je bil zgolj naboj, brez dodanega besedila, fotografijo pa je objavil na družbenem omrežju Twitter. Kasneje je objavo izbrisal. Kot je pojasnil za 24UR, je bil za vikend odsoten, zato je kuverto odprl šele v ponedeljek. Hojs je prepričan, da tovrstna pošiljka v primeru rentgenskega pregleda ne bi smela priti do nabiralnika, tako da očitno nekdo ni opravil svojega dela. Da je minister pošiljko prejel na dom, so potrdili tudi na notranjem ministrstvu. Žaberl poudarja, da bi morala Pošta med rentgenskim pregledom odkriti naboj, sam tudi ocenjuje, da je malo verjetno, da je pošiljka prispela v ministrov nabiralnik brez predhodnega pregleda. V primeru, da ministrove izjave držijo, pa gre po oceni Žaberla za večji varnostni zdrs tako Pošte kot pristojnih za ministrovo varovanje.

icon-expand Aleš Hojs trdi, da je grozilno pismo z nabojem prejel na dom. FOTO: Luka Kotnik