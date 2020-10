Zaradi hude genetske okvare umrla hčerka Slovenke leta 2017

Zaspala je mala Sofia - deklica, ki se je rodila s hudo genetsko okvaro. Sofia se je rodila družini Petre Greiner, materi, ki ji je bilo že v porodnišnici rečeno, da velikega upanja za deklico ni. A tako Petra kot deklica sta zbrali veliko moči in poguma ter skupaj preživeli skoraj 10 let. In prav Sofia, ki je pred dnevi za vedno zatisnila svoje oči, je dala materi novo poslanstvo: bila je glasnica drugačnosti, ustanovila je Zavod 13 za pomoč vsem materam posebnih otrok in si prislužila naziv Slovenka leta.